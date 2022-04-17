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Канцлер Австрии раскрыл подробности о переговорах с Путиным

Канцлер Австрии Нехаммер заявил об общении с президентом Путиным через синхронный перевод
Карл Нехаммер

Карл Нехаммер. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете Kronen рассказал о прошедших переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

Нехаммер раскрыл подробности о переговорах с Путиным и заявил, что в начале встречи политики говорила на немецком языке. Однако позже их общение происходило через синхронный перевод.

«Нет, говорили по-немецки лишь в начале. Когда мы перешли к официальной части, начался синхронный перевод. Путину было важно быть как можно более точным. Мы говорили в микрофон, с акустикой все было в порядке», — сообщил Нехаммер.

Австрийский канцлер сообщил, что они с Путиным беседовали за 6-метровым столом. Это решение было принято для соблюдения мер по борьбе с коронавирусом.

Ранее Нехаммер заявил о жестких переговорах с Путиным. По его словам, беседа была открытой и прямой.

Встреча Путина и Нехаммера состоялась 11 апреля и продлилась 1 час 15 минут. Канцлер Австрии прибыл в Москву накануне. В субботу, 9 апреля, на Украине он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.

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Марина Совина
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