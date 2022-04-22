В Минобороны Украины спрогнозировали сроки окончания конфликта

Министр обороны Украины Резников заявил, что конфликт в стране продлится несколько месяцев

Конфликт на Украине продлится не менее нескольких месяцев, даже если страна получит нужные ей тяжелые вооружения от других государств. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в статье для Wall Street Journal, передает ТАСС.

«Знаю, что это оружие можно быстро поставить из разных стран. Для этого нужна только воля... Нам также нужно тотальное глобальное эмбарго на российские нефть и газ. Нам нужны настоящие санкции против российской банковской системы и торговли», — сказал глава оборонного ведомства.

Если Украина последует данному курсу, Россия «покинет страну через несколько месяцев», указал Резников. В противном случае противостояние затянется.

Ранее посол в США Анатолий Антонов сообщил о планах добиться подтверждения безъядерного статуса Украины. Дипломат указал, что российская спецоперация на Украине направлена на демилитаризацию и денацификацию. «Нам нужно подтверждение безъядерного и нейтрального статуса этого восточноевропейского государства. Мы этого добьемся! Это необходимо нашим славянским народам, живущим в России, на Украине и в Белоруссии», — отметил он.