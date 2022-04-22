Шеф-повар дал советы по выбору мяса для шашлыка

Шеф-повар Махов назвал курицу лучшим вариантом мяса для приготовления шашлыка

Шеф-повар Андрей Махов рассказал какое мясо лучше всего подходит для шашлыка и как его выбирать. Так, курицу специалист назвал беспроигрышным вариантом для приготовления этого блюда. Она всегда получается вкусной и одинаково нравится как детям, так и пожилым людям. Главным ингредиентом в маринаде Махов назвал лук и кислоту. Об этом повар рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Лучшее мясо для шашлыка

«Шашлык это ритуал. Его надо готовить с подготовкой, так сказать, с разминкой. То есть если вы без бокала пива начнете готовить, у вас ничего не получится. Это нужно, чтобы у вас было настроение», — высказался шеф-повар.

Лучшим видом мяса, которое подходит для приготовления шашлыка, эксперт назвал курицу.

Желательно брать бедра без кости. Отходов ноль, он всегда будет мягким, 100 процентное попадание. И привередливым детям, и взрослым и пожилым людям, у которых уже вставные зубы, допустим, подойдет. И будет вкусно Андрей Махов шеф-повар

В рейтинге мяса для шашлыка следом за курицей идет свинина, считает шеф-повар. «Рекомендую брать только свиную шею», — подсказал специалист.

Говядина — это самый дорогой вариант мяса для шашлыка, указал Махов. «Дешевую говядину российских не брендовых производителей брать можно на свой страх и риск и только если это не вырезка. А если мы возьмем премиальные отруба — рибай, стриплойн, — из них можно сделать очень неплохой шашлык, который можно будет приготовить с любой степенью прожарки и он будет вкусный и мягкий», — заключил эксперт.

Индейка также подойдет для приготовления шашлыка. Но здесь есть нюанс, предостерег Махов. «Не прожаренное мясо индейки я не рекомендую есть, но главное его не пересушить. Здесь потребуется филигранная работа. Лучше когда индейка чуть-чуть недоготовилась снять с огня и пока вы несете ее к столу, она дойдет», — посоветовал он.

Маринады

Для каждого вида мясо необходим свой маринад, объяснил шеф-повар. Но составляющие у них одни: в рецепте должны быть продукты, дающие кислоту, остроту и пряность.

«Я рекомендую для говядины специфический маринад в восточном стиле. Нужны рубленный чеснок и имбирь, затем соевый соус, кунжутное масло — это обязательный ингредиент. Можно немножко оливкового масла добавить, Вустерский соус и немножко бальзамического уксуса. Получится темный маринад. Мариновать достаточно с утра или в обед, на ужин уже можно готовить», — посоветовал Махов.

Куски для приготовления шашлыка из говядины нужны среднего размера, добавил шеф-повар. Мелкие быстро высохнут, а крупные не приготовятся как нужно. Жарить говядину специалист посоветовал на сильном жаре на углях. чтобы быстро образовалась корочка, а внутри мясо осталось немного с кровью. «Вот это будет самое вкусное», — резюмировал он.

Маринады для курицы и свинины должны обязательно содержать лук, подчеркнул Махов. Также очень важны специи, добавил он. Подойдут любые восточные: гвоздика, имбирь, кардамон, зира, кориандр, корица, куркума и другие.

В маринаде нужна кислота. При чем я предпочитаю из кислоты самый простой спиртовой уксус девятипроцентный. Он дает специфический запах, тот самый запах шашлыка, к которому мы привыкли с детства Андрей Махов шеф-повар

«Также кислоту можно при желании заменить на лимонный сок или на свежие помидоры. Сейчас правда не совсем сезон, они дорогие, но они тоже имеют кислоту и могут заменить», — отметил Махов.

Для индейки лучше всего подойдут маринады на основе кисло-молочных продуктов. Лучше всего подойдет йогурт, указал Махов. «Нужно чтобы маринад обволакивал кусочки мяса, чтобы индейка не была сухой», — сообщил он.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала самый полезный маринад для шашлыка. По ее словам, мариновать мясо лучше самостоятельно, так как некоторые производители продают испорченный продукт — кладут его в ведерки, чтобы скрыть несвежесть.