Бритая голова стала модным трендом в 2022 году

The New York Times: редактор Кристен Бейтман назвала бритую голову трендом 2022 года

Редактор Кристен Бейтман назвала бритую голову модным трендом 2022 года. Соответствующий материал приводит издание The New York Times.

Эксперт отметила, что данный стиль стал популярен у представителей разных профессий. Так, в их числе оказалась 23-летняя TikTok-блогерша Клара Перлмюттер. Девушка избавилась от волос в ответ на возрастающую популярность стайлера Dyson и распространение вирусных роликов с лайфхаками для завивки длинных волос. Юзерша призналась, что устала от необходимости делать укладку, поэтому попросила своего бойфренда побрить ей голову.

Кроме того, редактор заявила, что указанная тенденция направлена на поддержание гендерного равенства. Так, маркетолог Камиль Роджерс, которая называет себя небинарной личностью, призналась, что после похода в парикмахерскую ощущает, будто сбросила лишний вес. «Я чувствую себя увереннее, когда я лысая», — пояснила она.

В свою очередь, стилист и арт-директор Рита Мелссен рассказала, что бритье головы позволяет ей лучше раскрыть свой творческий потенциал. По мере отрастания волос девушка окрашивает их в необычные оттенки, дополняя образ винтажными головными уборами и платками. В то же время блогерша Эмма Фридселл сообщила, что чувствует себя сильнее, когда на ее голове отсутствуют локоны. «Надеюсь, я смогу вдохновить других не вписываться в определенные рамки», — прокомментировала инфлюэнсерша.

Также известно, что данную тенденцию поддержали многие знаменитости. Например, в их числе — модель Айрис Лоу, певица Деми Ловато и рэперша Saweetie. Кроме того, биратя голова стала частью имиджа актрисы Джордан Александр, получившей главную роль в перезапуске сериала «Сплетница».

Ранее в апреле журналисты Glamour отметили актуальность экстремально длинных волос. Известные стилисты порекомендовали обратить внимание на накладные пряди, так как они неприхотливы в уходе и позволяют быстро преобразить образ. Указанным бьюти-лайфхакам, по данным издания, активно пользуются звезды, в числе которых актриса Аня Тейлор-Джой, певица Лиззо и исполнительница Дженнифер Лопес.