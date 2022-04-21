Экстремально длинные волосы вернулись в моду из 2000-х

Glamour: популярные в 2000-х годах экстремально длинные волосы стали новым трендом

Модные редакторы журнала Glamour и звездные стилисты назвали популярные в 2000-х годах экстремально длинные волосы новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По мнению специалистов, возвращение упомянутой тенденции — одно из следствий цикличности моды. «XXL-прически сейчас в тренде. Многие из моих знаменитых клиентов выбирают именно их, чтобы обновить свой образ», — отметил парикмахер из Англии Джей Бирмингем.

Кроме того, эксперты порекомендовали обратить внимание на накладные волосы, поскольку они не требуют тщательного ухода и могут мгновенно преобразить имидж. «Мы видим, что многие женщины идут в ногу со временем и добавляют к своей натуральной длине искусственные пряди», — подчеркнул представитель компании BaByliss Сид Хейс.

В свою очередь, редакторы издания напоминают, что данная модная тенденция обрела популярность у знаменитостей. Так, например, актриса Аня Тейлор-Джой, певицы Лиззо, Дженнифер Лопес и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян уже несколько месяцев выходят в свет с длинными волосами.

Ранее в апреле парикмахер из Лос-Анджелеса Кристен Эсс назвала технику бебилайтс самым модным окрашиванием весны 2022 года. По словам специалистки, бебилайтс является разновидностью мелирования — техники, которая была особенно актуальна в 2010-х годах. Стилистка подчеркнула, что этот трендовый цвет не требует особого ухода и не повреждает волосы.