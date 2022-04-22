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Психолог рассказала о способе прожить дольше при помощи мышления

Психолог Бекка Леви рассказала, что воспринимать старость нужно положительно

Фото: Globallookpress.com

Психолог и автор книги о мышлении Бекка Леви рассказала, что можно прожить дольше и сохранить внутреннее ощущение молодости, если научиться положительно воспринимать старость. В интервью для TampaBayTimes она объяснила, как можно поменять негативные установки и без стресса встретить приближающуюся старость при помощи мышления.

Представления людей о старении оказывают глубокое влияние на их здоровье, память и даже сенсорное восприятия, отмечает психолог. Негативные убеждения о жизни в преклонном возрасте, постоянно исходят с экранов телевизоров, фильмов, рекламы и книг, сокрушается Леви.

«Когда старение рассматривается как негативный опыт (характеризующийся такими терминами, как дряхлый, старческий и так далее), то люди испытывают все больше стресса при приближении к старшему возрасту. Но если взгляды на старение позитивны, то такие люди, несмотря ни на что, с большей вероятностью, будут иметь сильную волю к жизни и повышенную активность», —сообщила психолог.

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Леви, будучи профессором психологии, на основании многочисленных исследований выявила, что восприятие старения с позитивной точки зрения может улучшить качество жизни и даже положительно повлиять на самочувствие и память человека в возрасте. В одном из исследований, на которые опирается психолог, было установлено, что люди с позитивными возрастными убеждениями жили дольше, в среднем, на 7,5 лет. Леви уверена, что изменить и укрепить позитивные взгляды на возраст возможно самостоятельно при помощи нескольких способов.

В первую очередь, психолог советует разобраться с собственными установками относительно возраста и задаться вопросом: «какие первые пять слов приходят на ум, когда я думаю о старом человеке?». Заметить и осознать личные взгляды на старость, по мнению Леви, является необходимым действием для начала трансформации восприятия.

Психолог с сожалением констатирует факт усиления тенденций «эйджизма» или дискриминации по возрасту в современном обществе. «К сожалению, существует тенденция обвинять пожилых людей, а не рассматривать другие потенциальные причины их поведения или обстоятельств», — сокрушается Леви. Она советует каждому формировать положительное восприятие старения и сосредотачиваться только на приятных образах.

«Я советую найти для начала пять положительных образов. Постарайтесь обнаружить у каждого из них те качества, которыми вы восхищаетесь и хотели бы иметь у себя, например, умение разрешать конфликты или быть добросовестным работником. У разных людей могут быть разные сильные стороны», — объяснила психолог. Она призвала также развивать контакты с другими поколениями и учиться положительно смотреть на то, что ждет каждого человека спустя годы.

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Елена Матвиенко
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