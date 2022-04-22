Глава МИД Лавров констатировал тупик в российско-украинских переговорах

Мирные переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной застопорились. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время брифинга по итогам встречи с казахским коллегой Мухтаром Тлеуберди. Его цитирует корреспондент «Лента.ру».

По словам министра, причиной тому стало отсутствие ответа со стороны Киева на предложения Москвы. «Когда спросили у президента Зеленского, как он относится к этому очередному варианту российских предложений, он сказал, что мы ничего не получали. Насколько он владеет ситуацией — не мне судить, но это просто характеристика того, где находится процесс под названием "переговоры"», — заявил Лавров.

На том же брифинге Лавров назвал незаконными санкции Запада против России. По словам министра, санкции «были введены в беспрецедентном масштабе нашими западными партнерами, когда они увидели, что их планы превращения Украины в плацдарм для силового сдерживания России провалились».

Ранее стало известно, что британское правительство ввело санкции против 26 физических и юридических лиц из России. Среди них оказались высокопоставленные российские военачальники, а также официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.