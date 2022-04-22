Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров констатировал тупик в российско-украинских переговорах

Глава МИД Лавров констатировал тупик в российско-украинских переговорах

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мирные переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной застопорились. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время брифинга по итогам встречи с казахским коллегой Мухтаром Тлеуберди. Его цитирует корреспондент «Лента.ру».

По словам министра, причиной тому стало отсутствие ответа со стороны Киева на предложения Москвы. «Когда спросили у президента Зеленского, как он относится к этому очередному варианту российских предложений, он сказал, что мы ничего не получали. Насколько он владеет ситуацией — не мне судить, но это просто характеристика того, где находится процесс под названием "переговоры"», — заявил Лавров.

На том же брифинге Лавров назвал незаконными санкции Запада против России. По словам министра, санкции «были введены в беспрецедентном масштабе нашими западными партнерами, когда они увидели, что их планы превращения Украины в плацдарм для силового сдерживания России провалились».

Ранее стало известно, что британское правительство ввело санкции против 26 физических и юридических лиц из России. Среди них оказались высокопоставленные российские военачальники, а также официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Мединский провел переговоры с Киевом
В Госдуме допустили образование Крымского федерального округа после спецоперации
Врач назвал провоцирующие сильную головную боль продукты
Россиян пообещали не оставлять без туалетной бумаги
Предсказано влияние повышенного налогового вычета на рынок жилья
Представители G7 покинули заседание Всемирного банка из-за российского спикера
«Электроник» Владимир Торсуев завел близнеца собаки из культового фильма
Сообщника вора в законе Васи Бандита приговорили к семи годам за вымогательство
Изучен механизм формирования чувства удовлетворенности жизнью
102-летний мужчина раскрыл алкогольный секрет долголетия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.