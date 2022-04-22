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Байден расстроился из-за неспособности США и дальше снабжать мир прогрессом

Президент Джо Байден заявил, что США перестали снабжать мир переменами и прогрессом
Джо Байден

Джо Байден. Фото: РИА Новости

Президент США Джо Байден расстроился из-за неспособности США и дальше снабжать мир прогрессом. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Байдена, американцы перестали нести в мир перемены и прогресс. «Весь прогресс, все перемены пришли из американских технологий. Мы их больше не делаем», — сказал лидер США. Так, он привел в пример микрочипы, изобретенные компанией Intel, которые теперь производит Тайвань.

Ранее сообщалось, что Байден захотел быть президентом до 86 лет. Он сообщил бывшему президенту Бараку Обаме о своих планах баллотироваться на второй срок в 2024 году.

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Марина Совина
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