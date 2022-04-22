В Мариуполе возобновили работу мобильной связи и интернета

В ДНР сообщили, что в Мариуполе запустили базовую станцию мобильной связи и интернета

В Мариуполе была возобновлена работа мобильного интернета и связи. Об этом сообщили в Минсвязи Донецкой народной республики (ДНР), передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что специалисты ГУП ДНР «РОС» запустили в городе базовую станцию мобильной связи и интернета. Отмечается, что аналогичные работы также были проведены в селе Калинино.

Ранее Народная милиция (НМ) ДНР сообщила, что под полный контроль сил республики был взят мариупольский телецентр. В ведомстве добавили, что в скором времени местная телевышка начнет вещать не только на весь юг ДНР, но и на территорию Запорожской области Украины.