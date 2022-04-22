Таиланд отменил ПЦР-тестирование по прибытии для привитых туристов

С 1 мая привитые туристы освобождаются от сдачи ПЦР-теста по прибытии в Таиланд

Власти Таиланда c 1 мая освободят привитых от коронавируса путешественников от сдачи ПЦР-теста по прибытии в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налиту Андамо.

Также туристам не придется бронировать отель на одну ночь для ожидания результатов анализа. Вместо этого им рекомендуется самостоятельно пройти антигенный тест и, в случае обнаружения инфекции, обратиться за медицинской помощью.

«Кроме того, снижается с 20 до 10 тысяч долларов (с 1,5 до 0,75 миллиона рублей) сумма обязательного медицинского страхового покрытия», — добавила Андамо.

Ранее в апреле российским туристам назвали оптимальную стоимость отдыха в популярных пятизвездочных гостиницах Таиланда с питанием по системе «все включено» на майские праздники. Цена недельного турпакета колеблется в диапазоне от 90,7 до 279 тысяч рублей.

