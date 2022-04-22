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Генерала МВД России вернули в СИЗО по делу о взятке в семь миллионов рублей

Суд снова взял под стражу экс-главу УМВД по Екатеринбургу Трифонова по делу о взятке
Игорь Трифонов

Игорь Трифонов. Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Свердловский областной суд изменил меру пресечения бывшему главе управления МВД по Екатеринбургу генерал-майору Игорю Трифонову, обвиняемому в коррупции и получении взятки в размере порядка семи миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Полицейский взят под стражу, тем самым суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, которая настаивала на его возвращении в СИЗО.

15 апреля Ленинский районный суд отпустил генерала под домашний арест.

В настоящее время в Екатеринбурге идет судебный процесс над Трифоновым по делу о получении им взятки в 7,5 миллиона рублей за незаконное возбуждение уголовного дела. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся бывший сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу Денис Жданов и экс-начальник службы безопасности банка «Кольцо Урала» Александр Куба.

По версии следствия, летом 2015 года Трифонов получил 7,5 миллиона рублей от заместителя председателя правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева за помощь в возбуждении уголовного дела о мошенничестве против руководства частной компании.

Трифонов заявил суду, что категорически отвергает причастность к получению взятки, настаивая на своей невиновности, он указал, что следствие не представило доказательств.

«Следователем в ходе расследования уголовного дела также не дана оценка, что деньги могли брать под Трифонова. Тот же Воронин или его сообщники. В деле нет ни одного постановления, отсекающего это», — заявил он. По его словам, на следствии ему предлагалась сделка — он дает показания на высокопоставленных офицеров МВД в обмен на мягкое наказание.

Вину по делу признали предполагаемые посредники в передаче взятки, а взяткодатель уже осужден.

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Любовь Ширижик
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