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Трамп назвал настоящее время самым опасным периодом в истории

Экс-президент США Трамп заявил, что мир находится в самом опасном периоде всеобщей истории
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: РИА Новости

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время мир находится в самом опасном периоде во всеобщей истории. Его слова на мероприятии Heritage Foundation передает РИА Новости.

Трамп объяснил, что в этом виновата огромная мощь оружия, которое есть у многих стран. Он отметил, что мировые лидеры и политики перестали осознавать всю серьезность, говоря про ядерное оружие. По его мнению, нельзя бездумно бросаться словами о применении ядерного оружия. «Никогда не говорили об этом, никогда не обсуждали. Никто не хотел говорить об этом. Слишком большая проблема, слишком катастрофичная», — назвал ее Трамп.

Ранее экс-президент призвал Россию и Украину к решению конфликта путем переговоров. Он заявил, что соглашение нужно найти уже сейчас. «Это война, которой никогда не должно было случиться, но она случилась. Решение уже никогда не будет таким хорошим, каким оно могло быть до начала стрельбы, но решение есть», — пояснил он.

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Марина Совина
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