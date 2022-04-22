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Нарколог перечислил снижающие тягу к алкоголю продукты

Нарколог Евгений Рысин: шоколад, бананы или кофе могут снизить тягу к спиртному

Фото: Unsplash

Психиатр-нарколог Евгений Рысин отметил, что человек, у которого есть проблемы с алкоголем, никогда не должен быть голодным и перечислил снижающие тягу к спиртному продукты. В беседе с изданием «Доктор Питер» он заявил, что шоколад, бананы или кофе могут помочь не выпить лишнего.

«Человек зависимый, избегающий употребления спиртного (находящийся в ремиссии), легко меняет предмет своей зависимости на некоторые пищевые продукты, например шоколад, бананы, кофе и так далее», — уточнил нарколог. Также врач обратил внимание на то, что диетическое питание и белковая пища также способны снизить тягу к алкоголю.

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Рысин отметил, что у злоупотребляющего алкоголем человека страдают все внутренние органы, но больше всего — печень. Именно поэтому , по его словам, очень важно не только правильно выбрать медикаментозное лечение, но и подобрать диетическое питание с упором на белки.

С этим согласились и другие специалисты. Так, например, эксперты-диетологи портала 14.ru отметили, что зависящим от алкоголя людям необходимо добавить в рацион больше продуктов, содержащих аминокислоту триптофан, например, бобовые, творог, финики, арахис, кедровые орехи или йогурт. Это поможет улучшить настроение, нормализовать сон, избавиться от депрессии и тревожности, уменьшить тягу к алкоголю.

Ранее диетолог Кортни Д'Анджело в интервью для ETNT рассказала о существовании продукта, который помогает избавиться от лишних килограммов и жировых отложений в проблемных местах. Она призвала худеющих есть больше овощей и, в частности шпината, но не уповать лишь на эффект от диеты и регулярно заниматься спортом.

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Юлия Кальницкая
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