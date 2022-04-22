Бывшие сотрудники украинской полиции перешли на службу в МВД ЛНР

В МВД ЛНР сообщили о переходе на службу в ведомство бывших украинских полицейских

Бывшие сотрудники украинской полиции перешли на службу в МВД Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщила начальник по работе с личным составом Старобельского РОВД МВД ЛНР, старший лейтенант полиции Юлия Романчук, пишет РИА Новости

Романчук заявила, что освобожденную территорию ЛНР покинули около 33 процентов украинских полицейских, которые ранее там работали. «Остались на работе, которые вернулись и служат сейчас в ЛНР — назначенных уже в приказе действующих бывших сотрудников — 29 человек, 10 еще ждут приказа», — уточнила она.

Начальник по работе с личным составом Старобельского РОВД также отметила, что «особо никого не уговаривали», а перешедшие на службу в ведомство украинские полицейские сделали это добровольно, поскольку «хотели работать». По ее словам, у некоторых из них «может быть, были поначалу сомнения и опасения», однако подобные переживания остались в прошлом.

В начале апреля представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщал, что с начала российской специальной военной операции на Украине более 500 украинских военных добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.