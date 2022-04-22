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Украина отказалась открывать гуманитарные коридоры 22 апреля

Вице-премьер Украины заявила о невозможности организовать гуманитарные коридоры 22 апреля

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Украина не будет открывать в пятницу, 22 апреля гуманитарные коридоры для эвакуации жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера республики по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирину Верещук.

Она объяснила эту ситуацию опасностью на маршрутах движения гуманитарного транспорта. Как скоро эта проблема будет урегулирована, вице-премьер не уточнила.

Ранее предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий предложил организовать гуманитарный коридор от города Орехов Запорожской области до завода «Азовсталь» в Мариуполе с помощью крестного хода.

Он выразил уверенность, что молитвенное шествие позволит защитить мирных граждан от обстрелов с обеих сторон. Временем организации коридора священнослужитель предложил избрать промежуток от Страстной пятницы до Пасхи (22-24 апреля).

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Алевтина Запольская
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