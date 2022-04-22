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Врач напомнил о помогающих держать уровень холестерина под контролем правилах

Врач Митчелл: здоровое питание и активный образ жизни помогут снизить уровень холестерина

Фото: Shutterstock

Врач-терапевт Томи Митчелл перечислил помогающие держать под контролем уровень холестерина несложные правила. В статье для издания ETNT он уточнил, что здоровое питание и активный образ жизни, в числе всего прочего, помогут снизить уровень холестерина.

Известный врач напомнил, что очень важно придерживаться здорового питания. «Нужно выбирать продукты с низким содержанием трансжиров и прочих вредных компонентов. Их лучше заменить пищей, богатой клетчаткой, которая поможет поддерживать уровень холестерина в норме и сохранить вес. Например, можно добавить в ежедневный рацион больше фруктов, овощей и цельнозерновые злаки», — предложил доктор и добавил, что помимо правильного питания необходимо отказаться от сидячего образа жизни и заняться спортом. Всего 30 минут ежедневных умеренных нагрузок благотворно повлияют на работу сердечно-сосудистой системы и весь организм в целом.

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Чтобы уровень холестерина не рос, по словам доктора, необходимо также отказаться от вредных привычек. Так, например, Митчелл обращает внимание на то, что химические вещества, содержащиеся в сигаретах, способствуют образованию бляшек в артериях, затрудняя тем самым свободное циркуляцию крови. Кроме того, курение вызывает воспаление и окислительный стресс, провоцирующий рост уровня холестерина.

Ранее психолог Джудит Вуртман рассказала, сколько необходимо заниматься спортом, чтобы похудеть. По ее словам, для каждого человека норма будет своя, но есть и некоторые общие принципы, которые всем стоит соблюдать.

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Юлия Кальницкая
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