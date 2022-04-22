Варшавер жестко отреагировал на возвращение Ауг после ее высказываний о России

Марк Варшавер жестко отреагировал на возвращение Юлии Ауг после ее высказываний о России

75-летний директор театра «Ленком» Марк Варшавер раскритиковал возвращение 51-летней актрисы Юлии Ауг в Россию после ее острых высказываний в адрес страны. Своим мнением театральный деятель поделился в интервью Teleprogramma.pro.

Варшавер заявил, что не понимает, зачем Ауг вернулась в страну, которую ранее подвергла острой критике, а также назвал артистку предательницей. «Нам такие, как Ауг, не нужны! Если человек уехал — это плохо, не годится. Это уже не российский гражданин, а предатель. Просто противно. Если уехала, то зачем вернулась обратно. Там не приняли? Денег не дали?» —высказался театральный деятель.

Директор театра «Ленком» также добавил, что не знает актрису, но считает, что та предала Россию: «Зачем нам такие люди? Но я ее не знаю. К радости или к сожалению. Но думаю, что к радости, потому что она предательница».

Ранее стало известно об острых высказываниях Юлии Ауг в адрес страны и ее президента, а также об отъезде артистки в Эстонию. 20 апреля в «Электротеатре Станиславский» должен был состояться спектакль «Сад», где актриса исполняет главную роль, однако постановка была отменена.

21 апреля актер Александр Семчев назвал большой глупостью отъезд актрис Ренаты Литвиновой и Чулпан Хаматовой из России.

