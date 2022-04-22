Кремль прокомментировал выдачу Великобританией лицензии «Газпромбанку»

Песков отметил, что выдача Великобританией лицензии «Газпромбанку» прагматична

Власти Великобритании разрешили переводить деньги «Газпромбанку» за поставки российского газа, руководствуясь прагматическими соображениями, прокомментировал решение официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Все страны, которые приняли эти наборы рестрикций, они в том числе усложняют себе жизнь значительно», — отметил он. Песков также опроверг, что выдача лицензии значит некую отсрочку для Европы по переходу на новую схему оплаты российского газа.

Ранее стало известно, что Британия временно продолжит платить за газ через попавший под санкции «Газпромбанк». Такую возможность продлили до 31 мая 2022 года. Лицензия распространяется на обслуживание контрактов, подписанных до даты ее вступления в силу (21 апреля). Власти Великобритании ввели санкции против «Газпромбанка» и еще нескольких российских банков 24 марта.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести на рубли оплату газа, поставляемого Россией в недружественные страны. Иностранные покупатели должны открыть счета в «Газпромбанке», в том числе рублевый. Оплата станет поступать в зарубежной валюте, как было прописано в контрактах, а банк будет сам менять ее на рубли на Мосбирже.