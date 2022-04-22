Daily Mail: бывший модный редактор Vogue заявила, что белые рубашки вновь стали трендом

Бывший модный редактор британской версии журнала Vogue Александра Шульман заявила, что белые рубашки вновь вернулись в моду, став популярными у звезд. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что данный предмет гардероба заметили на многих знаменитостях, которые появлялись на красных дорожках весной 2022 года. Так, на вручении премии «Оскар» актриса Зендея предстала в укороченной рубашке бренда Valentino, а Ума Турман — в застегнутом под горло изделии марки Bottega Veneta. Среди других звезд, отдающих предпочтение указанному тренду, оказались американские актрисы Кристен Стюарт и Ванда Сайкс.

Кроме того, в текущем сезоне Шульман порекомендовала носить белоснежные блузки за пределами офиса, в том числе на прогулку или как дополнение к праздничным образам. При этом фасон изделия может быть любым, отметила эксперт. В то же время особенно актуальными она назвала рубашки нестандартных длины и кроя, а также изделия из струящихся тканей. Однако журналист предостерегла, что указанный предмет гардероба не выдерживает многочисленных стирок.

Ранее в апреле сообщалось, что популярные в 2000-х годах галстуки вернулись в моду благодаря показам известных брендов на прошедших Неделях моды. Отмечается, что во время подиумного сезона FW22 популярные дизайнеры представили публике свое видение упомянутого аксессуара. Так, показ бренда Louis Vuitton открыла актриса Чон Хо Ен, которая надела белую рубашку, кожаный оверсайз-пиджак и желтый галстук с цветочным принтом. В то же время манекенщицы Ralph Lauren представили на дефиле свитеры, тартановые пальто и галстуки из шерсти.