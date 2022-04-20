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Популярный в 2000-х годах аксессуар вновь вернулся в моду

Hypebae: популярные в 2000-х годах галстуки вернулись в моду

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Галстуки, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вновь вернулись в моду благодаря показам известных брендов на прошедших Неделях моды. Соответствующий материал приводит портал Hypebae.

Отмечается, что во время подиумного сезона FW22 популярные дизайнеры представили публике свое видение упомянутого аксессуара. Так, показ бренда Louis Vuitton открыла актриса Чон Хо Ен, которая надела белую рубашку, кожаный оверсайз-пиджак и желтый галстук с цветочным принтом. В то же время манекенщицы Ralph Lauren представили на дефиле свитеры, тартановые пальто и галстуки из шерсти.

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Кроме того, данный предмет гардероба стал популярен у знаменитостей и инфлюэнсеров. Так, актриса Зендея посетила вечеринку журнала Vanity Fair после вручения премии «Оскар» в двубортном костюме с широкими плечами и черном галстуке дизайна Sportmax. Помимо этого, актрисы Рената Рейнсве и Алана Хаим присутствовали на церемонии BAFTA в аксессуарах бренда Louis Vuitton.

Ранее в апреле модный редактор портала Who What Wear Максин Эггенбергер рассказала, что популярные в 2000-х годах юбки длины макси вновь вернулись в моду в текущем году. Эксперт отметила, что в 2022 году стали актуальными различные модели данного предмета гардероба, например, классические юбки фасона «карандаш» и «солнце», а также юбки-плиссе с параллельно расположенными складками. Отмечается, что популяризаторами такого вида одежды стали модели Белла Хадид, Эльза Хоск, певица Дженнифер Лопес, дизайнер Виктория Бекхэм и актриса Кира Найтли.

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Татьяна Карпова
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