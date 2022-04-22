Руководителя Федерации кудо по ДФО обвинили в создании вооруженной банды

Во Владивостоке главу Федерации кудо по ДФО Ясина обвинили в создании банды и убийстве

Во Владивостоке руководителю Федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) Александру Ясину предъявили обвинение в создании вооруженной банды и убийстве человека. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю Аврора Римская.

По данным следствия, Ясин возглавлял банду «Трифонские», нападавшую на граждан в Приморье. Также с 1990-х годов по настоящее время члены группировки крышевали предпринимателей малого и среднего бизнеса. Помимо убийств, банда занималась вымогательствами, а также незаконно забирала имущество, деньги и доли в коммерческих организациях.

Ранее суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Ясина в СИЗО на два месяца.

У Ясина черный пояс по кудо, третий дан. Он обладает рядом наград и грамот, включая диплом от начальника управления ФСБ России по Тихоокеанскому флоту.