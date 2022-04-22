Российский военный лишился миллионов рублей из-за потери телефона на Украине

Со счета военнослужащего, потерявшего телефон на Украине, вывели 2,6 миллиона рублей

Российский военнослужащий, участвовавший в спецоперации на Украине, потерял телефон, из-за чего лишился миллионов рублей. Об этом сообщает издание Baza.

По его информации, россиянин из Краснодарского края в ходе военных действий получил ранение и был отправлен в госпиталь в Самарской области. Там он понял, что вернулся без телефона.

Позднее, в середине апреля, выяснилось, что с его телефона неизвестный зашел в мобильное приложение «Промсвязьбанка» и вывел со счета 2,6 миллиона рублей. Где произошла кража и кто ее совершил, неизвестно. Супруга военного сообщила об этом в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело.

В марте сообщалось, что в Нью-Йорке похитили партию бронежилетов, предназначавшихся для украинских военных. Около 400 бронежилетов исчезли из здания некоммерческой организации Ukrainian Congress Committee of America.