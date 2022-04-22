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Киеву посоветовали «впредь не заикаться» об ударах по России

Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Киеву «не заикаться» об ударах по Крымскому мосту

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал Киев «впредь не заикаться» о возможных ударах по территории России и Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

Он предупредил, что в случае подобной провокации последует мгновенный ответ по центру принятия решений в Киеве. При этом, добавил парламентарий, реакция России по своему масштабу «будет в сотни раз страшнее». «Все получат по заслугам. Возмездие будет мгновенным», — пообещал Шеремет.

21 апреля глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев может подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. При этом он не пояснил, есть ли у Украины вооружение, которое позволяет это осуществить. В Кремле заявили, что это высказывание можно считать анонсированием теракта.

Позднее глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что полуостров надежно защищен, и удар по Крымскому мосту и проложенной по нему железной дороге невозможен.

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Марина Совина
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