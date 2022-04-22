Киеву посоветовали «впредь не заикаться» об ударах по России

Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Киеву «не заикаться» об ударах по Крымскому мосту

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал Киев «впредь не заикаться» о возможных ударах по территории России и Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

Он предупредил, что в случае подобной провокации последует мгновенный ответ по центру принятия решений в Киеве. При этом, добавил парламентарий, реакция России по своему масштабу «будет в сотни раз страшнее». «Все получат по заслугам. Возмездие будет мгновенным», — пообещал Шеремет.

21 апреля глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев может подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. При этом он не пояснил, есть ли у Украины вооружение, которое позволяет это осуществить. В Кремле заявили, что это высказывание можно считать анонсированием теракта.

Позднее глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что полуостров надежно защищен, и удар по Крымскому мосту и проложенной по нему железной дороге невозможен.