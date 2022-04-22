Лавров заявил о нетерпимости к ультиматумам от Украины

Глава МИД Лавров заявил, что Россия не потерпит никаких ультиматумов от Украины

Россия не потерпит никаких ультиматумов с украинской стороны. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров высказался во время брифинга, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Министр заявил, что не может каким-либо образом оценить заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев прекратит вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

При этом Лавров отметил, что глава республики не понимает, о чем идет речь, связывая диалог с Россией и положение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на металлургическом комбинате.

16 апреля Владимир Зеленский заявил, что ликвидация украинских военных, окруженных российскими войсками на «Азовстали», поставит точку на переговорах Киева и Москвы. Позднее, 21 апреля, президент России Владимир Путин в разговоре с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу приказал отменить штурм завода, обосновав это необходимостью сохранить жизни российских военных.