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Лавров заявил о нетерпимости к ультиматумам от Украины

Глава МИД Лавров заявил, что Россия не потерпит никаких ультиматумов от Украины
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия не потерпит никаких ультиматумов с украинской стороны. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров высказался во время брифинга, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Министр заявил, что не может каким-либо образом оценить заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев прекратит вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

При этом Лавров отметил, что глава республики не понимает, о чем идет речь, связывая диалог с Россией и положение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на металлургическом комбинате.

16 апреля Владимир Зеленский заявил, что ликвидация украинских военных, окруженных российскими войсками на «Азовстали», поставит точку на переговорах Киева и Москвы. Позднее, 21 апреля, президент России Владимир Путин в разговоре с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу приказал отменить штурм завода, обосновав это необходимостью сохранить жизни российских военных.

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Алевтина Запольская
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