В Житомире в День Победы демонтируют памятник в виде танка

Мэр Житомира сообщил о планах демонтировать 9 мая памятник в виде танка Т-34

В украинском городе Житомире планируют демонтировать установленный на площади Победы памятник в виде танка Т-34. Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин, передает ТАСС.

Градоначальник уточнил, что с площади Победы танк планируют перенести 9 мая. Отмечается, что установлен он был в 1965 году в честь 20-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что в украинском Тернополе демонтировали памятник советским летчикам в виде самолета. Мэр города Сергей Надал объяснил такое решение тем, что воздушное судно было признано аварийным. Он также добавил, что на месте прежнего монумента появится памятник «Героям Украины».