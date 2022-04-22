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В Житомире в День Победы демонтируют памятник в виде танка

Мэр Житомира сообщил о планах демонтировать 9 мая памятник в виде танка Т-34

Фото: Wikipedia

В украинском городе Житомире планируют демонтировать установленный на площади Победы памятник в виде танка Т-34. Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин, передает ТАСС.

Градоначальник уточнил, что с площади Победы танк планируют перенести 9 мая. Отмечается, что установлен он был в 1965 году в честь 20-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что в украинском Тернополе демонтировали памятник советским летчикам в виде самолета. Мэр города Сергей Надал объяснил такое решение тем, что воздушное судно было признано аварийным. Он также добавил, что на месте прежнего монумента появится памятник «Героям Украины».

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Алевтина Запольская
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