В Турции заявили о наличии проекта совместной декларации России и Украины

Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал о проекте совместной декларации России и Украины

Россия и Украина разработали проект совместной декларации. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с журналистами во время турне по Латинской Америке, его цитирует ТАСС.

По словам главы турецкого МИД, на данный момент готов всеобъемлющий текст, который обсуждают переговорщики.

«Кроме того, между лидерами работают закулисные связи. Мы видим, что в этом процессе есть и проект совместной декларации», — заявил политик.

20 апреля между Мевлютом Чавушоглу и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор. В ходе беседы Лавров сказал, что успех переговоров между Россией и Украиной будет зависеть от готовности Киева учесть законные требования Москвы.