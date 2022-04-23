Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В США понизили рейтинг безопасности полетов в России

Регулятор США понизил рейтинг безопасности полетов для России

Фото: pixabay.com

Федеральное авиационное управление (FFA) США понизило рейтинг безопасности полетов для России из-за несоответствия Росавиации стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом сообщается на сайте американского регулятора.

Из сообщения следует, что данное решение ограничивает любое расширение партнерских отношений. Авиаперевозчики из стран, которым присвоен второй рейтинг, теряют возможность запускать новые рейсы в США, и вправе лишь выполнять уже существующие рейсы. «В настоящее время ни одна авиакомпания не выполняет регулярных рейсов между Россией и США», — добавили в FFA.

22 апреля Федеральное агентство воздушного транспорта посоветовало авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования GPS. Данные рекомендации связаны с участившимися после 24 февраля случаями «глушения» и возможной подмены сигналов GPS.

Позже в Росавиации заверили, что возможные перебои с сигналами глобальной навигационной спутниковой системы (GPS) не повлияют на безопасность полетов. пояснили, что GPS является только одним из нескольких источников информации, которые используют для определения точного местонахождения самолета. Также отмечалось, что Росавиация пока не получала сообщений о проблемах в работе GPS.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минпромторг разрешил ввоз товаров Apple и Samsung без разрешения компаний
Россиянам рассказали о праве на материальную помощь от работодателя
Зеленский заявил об отправке в Киев «того оружия, о котором просили»
Подмосковные врачи спасли младенца весом менее 500 граммов
В Великобритании предрекли гибель экономики Германии
Белоруссия оценила риск технического дефолта
В США понизили рейтинг безопасности полетов в России
Венесуэла осудила лишение России статуса наблюдателя при ОАГ
Mошенник попался при использовании старого способа обмана пенсионеров
Посол России заявил о серьезном упадке отношений с Италией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.