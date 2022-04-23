Россиян предупредили об опасности «французского завтрака»

Диетолог Белоусова запретила есть кофе и круассаны на завтрак при гипертонии и лишнем весе

Врач-диетолог Анна Белоусова заявила, что традиционный «французский завтрак», включающий в себя круассан и кофе, может стать опасным для организма. Об этом она сообщила в интервью радио Sputnik.

Белоусова раскрыла вред кофе с круассанами и запретила их есть на завтрак при гипертонии, лишнем весе и заболеваниях почек.

«Вроде бы французы не самая больная нация, но тем не менее за ними повторять не стоит. От этого завтрака стоит отказаться, если развивается гипертония, если есть проблемы с почками или если появляется лишний вес», — предупредила она россиян.

По словам врача, такой завтрак не приносит пользу для организма. Идеальным блюдом для первого приема пищи она назвала кашу с молоком.

«Если подходить с врачебной точки зрения, то идеальный завтрак — это сочетание медленных углеводов, которые позволят нам обеспечить энергией наш день, и белка. Это может быть каша на молоке или с молоком или каша с кефиром. Это, наверное, идеальный завтрак, который можно употреблять на протяжении многих лет», — заключила Белоусова.

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