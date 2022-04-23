Названы секреты безопасного использования смартфона

Эксперт по кибербезопасности Татаринов посоветовал обновлять приложения на смартфоне

Своевременное обновление приложений обезопасит смартфон от утечки данных. Такой совет дал эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал и другие секреты безопасного использования смартфона.

Взлом смартфона через музыку

23 апреля появилась информация, что устройства на базе Android можно было взломать с помощью аудиокодека. Злоумышленники пользовались ошибкой в кодеке.

«Не нужно заострять внимание на том, что это именно аудиокодек. Уязвимость в программах появляется регулярно, в любых, начиная от самых простых, заканчивая сложными, серверными системами», — считает эксперт по информационной безопасности.

Советы по предотвращению утечки данных

При этом специалист уверен, что обезопасить смартфон от взлома возможно, но нужно регулярно выполнять определенные правила.

«Самая лучшая защита от утечки данных — это своевременное обновление всех программ, которые присутствуют на телефоне. Также нужно скачивать приложения только в официальных магазинах и пользоваться приложениями, которые имеют высокий рейтинг и большое количество скачиваний. Это не является гарантией того, что приложение безопасное, но снижает риск того, что там будет поломка», — посоветовал он.

Чем больше лишних приложений установлено на смартфон, тем выше вероятность, что в каком-то из них будет серьезная уязвимость, которая может привести даже к взлому смартфона Тарас Татаринов Эксперт по информационной безопасности

Татаринов напомнил, что для хранения на телефоне секретной информации можно использовать антивирус. «Сейчас ведущие антивирусные производители делают антивирусы в том числе для смартфонов. Если кто-то опасается за безопасность критических данных, то человек может установить антивирусное ПО», — заключил он.

Ранее стало известно, что мировой суд в Москве оштрафовал сервис «Яндекс.Еда» на 60 тысяч рублей за утечку персональных данных клиентов в открытый доступ. Сервис сообщил об утечке 1 марта. По информации компании, она произошла «в результате недобросовестных действий одного из сотрудников». После произошедшего «Яндекс.Еда» сообщила, что был ужесточен подход к хранению личных сведений. В столичный суд поступил коллективный иск к организации на 3,3 миллиона рублей.

23 марта в интернете появился сайт, на котором была подробная карта с личными данными пользователей сервиса. Роскомнадзор позднее заявил о блокировке сайта.