Православных предостерегли от споров и ругани в Страстную субботу

Директор радио «Радонеж» Никифоров напомнил, что нельзя ругаться в пасхальные выходные

Пасха — это день большого праздника, рассказал генеральный директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров. О важности этого дня для православных и обычаях встречать Пасху он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Подготовка к Пасхе

В этом году православные встречают праздник Пасхи 24 апреля. Этот день является самым главным праздником в христианстве, он знаменует Воскресение Иисуса Христа. Пасхе предшествует Великий пост, который длится 48 дней, а перед праздничным днем идет Страстная неделя.

«Страстные дни — это дни памяти страданий Спасителя. Мы вспоминаем каждый день, что происходило тогда в Иерусалиме с Господом», — сообщил Никифоров. Суббота, 23 апреля, у православных — это день «особой тишины», напомнил директор радио «Радонеж». В этот день нельзя ругаться и спорить.

Суббота — это день представления к Пасхе Евгений Никифоров Генеральный директор православного радио «Радонеж»

«В этот день красят яйца, пекут куличи и освящают их. В субботу обычно не убираются, так как делать это нужно в Чистый четверг. Конечно, если опоздали, можно, но традиционно это делают в четверг, поэтому он и называется Чистый четверг», — рассказал Никифоров.

Ночь накануне Пасхи православные проводят в храмах, пасхальное богослужение заканчивается только в три-четыре часа утра, поведал Евгений Никифоров.

Пасхальные обычаи

По той причине, что Пасха является самым главным праздником в православии, без традиционных обычаев в этот день не обойтись.

«После пробуждения же в воскресенье накрываются столы, православные идут друг к другу в гости. Есть разные обычаи, например, дети играют в такую игру — разбивают яички пасхальные друг об друга, дарят подарки друг другу», — сообщил Никифоров.

Воскресенье — это день большого праздника Евгений Никифоров Генеральный директор православного радио «Радонеж»

В наши дни православные приветствуют друг друга словам: «Христос воскресе!» и отвечают «Воистину Воскресе!», после чего следует троекратный поцелуй в щеку.

«Сегодня уже нет такого целомудрия, как раньше, когда нельзя было девушек в щечку поцеловать. А в этот день даже в старые времени позволялось целоваться в щечку с женщинами, что считалось в остальные дни мало допустимым», — рассказал Никифоров.

Ранее диетолог дала советы по приготовлению пасхального кулича. Специалист рекомендовала использовать нежирный творог и сметану, а также есть сладкие хлебобулочные изделия постепенно, особенно если до этого был соблюден пост, иначе для организма будет очень большая нагрузка.