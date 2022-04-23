Словакия заявила о намерении заплатить России за газ в евро

Премьер Словакии Хегер заявил о намерении оплатить российский газ за май в евро

Словакия намерена заплатить России за газ в евро. Об этом в субботу, 23 апреля, заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что Словакия хочет заплатить за поставки российского газа во второй половине мая. Хегер также рассказал, что если будут прекращены в республику поставки газа из России, то запасов сырья для частных потребителей Словакии хватит только до апреля 2023 года.

В заключение премьер-министр предположил, что остановка импорта российского газа может стать «серьезной проблемой» для всех стран Европейского союза.

В конце марта премьер-министр Словакии также высказался о перспективах оплаты поставок российского газа. Тогда политик заявил, что сложности с оплатой газа сделают, возможно, республику финансово зависимой от России.

В настоящее время известно, что 85-87 процентов потребностей Словакии в природном газе покрывают поставки из России.

О решении перевести новую оплату за газ в рубли ранее заявил президент России Владимир Путин. План состоит в том, что Европа должна платить за газ через российский банк и только с обязательным открытием рублевого счета.