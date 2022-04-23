В ДНР сообщили о срыве националистами эвакуации из Мариуполя

Басурин заявил, что националисты сорвали эвакуацию из Мариуполя, обстреляв место сбора

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин заявил о срыве украинскими националистами эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации уточняется, что 23 апреля по просьбе вице-премьера Украины Ирины Верещук российская сторона организовала гуманитарный коридор и предоставила транспорт для эвакуации из Мариуполя гражданского населения. «Эта мирная акция была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода "Азовсталь" огонь из минометов по объявленному месту сбора граждан возле торгового центра "Порт-Сити" на бульваре Шевченко», — добавил Басурин.

Всех собравшихся людей удалось вывести из-под обстрела. Утверждается, что жертв среди мирного населения нет. «Один из военнослужащих, спасавших женщин и детей, получил ранение», — отметили в НМ ДНР.