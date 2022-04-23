ВОЗ сообщила о случаях гепатита неизвестного происхождения у детей в 12 странах мира

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о случаях острого гепатита неизвестного происхождения у детей в 12 странах мира. Об этом пишет РИА Новости.

Из общего числа 114 случаев острого гепатита у детей зарегистрировано в Великобритании, 13 случаев — в Испании, 12 — в Израиле, девять — в США, шесть — в Дании. Кроме того, менее пяти случаев обнаружены в Ирландии, по четыре — в Италии и Нидерландах, по два случая в Норвегии и Франции, по одному в Румынии и Бельгии.

По информации организации, возраст заболевших от 1 месяца до 16 лет. Примерно 10 процентам больных была необходима трансплантация печени. ВОЗ располагает информацией по меньшей мере об одном смертельном исходе.

По данным ВОЗ, вирусы гепатита типа A, B, C, E и D не выявлены ни в одном из этих случаев. По меньшей мере в 74 случаях был выявлен аденовирус, у 18 человек при молекулярном тестировании обнаружили аденовирус группы F (тип 41).

Ранее доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов заявил, что поскольку случаи острого гепатита неизвестного происхождения зафиксированы в странах, которые не являются соседними, то быстро вызывающая его причина в Россию не попадет.