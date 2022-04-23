В Германии католическая молодежь отказалась считать Бога мужчиной

Немецкая католическая молодежь назвала представление о Боге как старом мужчине примитивным

Немецкая организация «Католическое молодежное сообщество» (Katholische junge Gemeinde, KjG) отказалась считать Господа исключительно мужчиной, там решили называть его «Бог+», пишет Deutsche Welle (включен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Глава KjG Юлия Нидермайер отметила, что каждое представление об образе Божием имеет право на существование. «Представление о Боге как о старом светлокожем человеке мужского пола, которое все еще преобладает в умах многих людей, мы считаем чересчур примитивным», — сказала она. Союз немецкой католической молодежи (BDKJ) одобрил такой подход, так же поступили и в Свободной демократической партии (СвДП) Германии.

Несколько лет назвал церковь Швеции приняла решение о том, что теперь будет использовать гендерно-нейтральные слова, говоря о Боге. Церковники внесли поправки в правила ведения служб и убрали оттуда слова «Он» и «Господь» (Lord). Использовать слово «Бог» (God) разрешается.

Профессор теологии Лундского университета Кристер Палмблад (Christer Pahlmblad) заявил, что решение подрывает доктрину Святой Троицы и связь с другими христианскими церквями.