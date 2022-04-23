Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

В Германии католическая молодежь отказалась считать Бога мужчиной

Немецкая католическая молодежь назвала представление о Боге как старом мужчине примитивным

Фото: Shutterstock

Немецкая организация «Католическое молодежное сообщество» (Katholische junge Gemeinde, KjG) отказалась считать Господа исключительно мужчиной, там решили называть его «Бог+», пишет Deutsche Welle (включен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Глава KjG Юлия Нидермайер отметила, что каждое представление об образе Божием имеет право на существование. «Представление о Боге как о старом светлокожем человеке мужского пола, которое все еще преобладает в умах многих людей, мы считаем чересчур примитивным», — сказала она. Союз немецкой католической молодежи (BDKJ) одобрил такой подход, так же поступили и в Свободной демократической партии (СвДП) Германии.

Несколько лет назвал церковь Швеции приняла решение о том, что теперь будет использовать гендерно-нейтральные слова, говоря о Боге. Церковники внесли поправки в правила ведения служб и убрали оттуда слова «Он» и «Господь» (Lord). Использовать слово «Бог» (God) разрешается.

Профессор теологии Лундского университета Кристер Палмблад (Christer Pahlmblad) заявил, что решение подрывает доктрину Святой Троицы и связь с другими христианскими церквями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Словакия заявила о намерении заплатить России за газ в евро
В Германии католическая молодежь отказалась считать Бога мужчиной
Эксперт в области ЗОЖ раскрыла рецепт диетического кулича
Подозреваемых в убийстве двоих детей родственников отправили в СИЗО
В российском регионе сообщили об обстреле пропускного пункта со стороны Украины
«Локомотив» одержал победу над новичком РПЛ
Блогерша Белоцерковская рассказала о романе со Шнуровым
Увеличилось число погибших в результате пожара в оборонном НИИ в Твери
В Минобороны рассказали о сорванной провокации из-за отмены штурма «Азовстали»
Предложение Минпромторга разрешить ввоз товаров без одобрения компании оценили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.