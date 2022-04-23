Зеленский заявил о неготовности Украины деблокировать Мариуполь военным путем

Президент Украины Зеленский заявил, что Киев не готов на деблокаду Мариуполя военным путем

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что Киев не готов на деблокаду Мариуполя военным путем. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается военного разблокирования, на сегодня мы не готовы», — указал украинский лидер.

Ранее Зеленский назвал условия прекращения переговорного процесса с российской стороной. По его словам, такое решение будет принято в том случае, если в Мариуполе будут уничтожены украинские люди, а также если Москва решит провести референдум «на любых оккупированных территориях Украины».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин обозначил ее главной целью защиту жителей республик Донбасса, подчеркнув, что операция идет в строгом соответствии с первоначальным планом Генштаба.