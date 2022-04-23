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Минобороны сообщило о выведении из строя терминала на аэродроме возле Одессы

В Минобороны заявили о выведении из строя терминала с вооружением на аэродроме у Одессы

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования вывели из строя логистический терминал на аэродроме возле Одессы, в котором хранилось иностранное военное оборудование. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

По данным ведомства, находившееся там вооружение было доставлено на Украину из США и стран Европы.

Всего в течение дня высокоточными ракетами были поражены 22 военных украинских объекта.

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Елизавета Новикова
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