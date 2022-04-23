Количество насекомых в мире сократилось в два раза из-за климата

Количество насекомых в мире сократилось вдвое из-за глобального потепления

В некоторых частях мира численность насекомых снизилась вдвое из-за изменения климата и земледелия, пишет «Би-би-си».

По словам британских исследователей, давление глобального потепления и сельского хозяйства приводит к «значительному сокращению» насекомых по всему миру. Некоторые виды могут исчезнуть навсегда. В районах с высокоинтенсивным сельским хозяйством и значительным потеплением количество насекомых сократилось на 49 процентов, а количество различных видов — на 27 процентов по сравнению с относительно нетронутыми местами.

Ведущий исследователь, доктор Чарли Аутуэйт из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сказал, что потеря популяций насекомых может нанести вред не только окружающей среде, но и «здоровью человека и продовольственной безопасности, особенно с потерей опылителей растений».

«Мы должны признать, насколько важны насекомые для окружающей среды в целом, а также для здоровья и благополучия человека. Надо постараться устранить угрозы, которые мы для них представляем, прежде чем многие виды исчезнут навсегда», — призвал исследователь Питер Макканн.

Ранее стало известно, что в США уменьшился размер пчел, поскольку крупные насекомые хуже переносят повышение температур. Шмели считаются одними доминирующими опылителями во многих экосистемах.