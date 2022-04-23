Зеленский заявил о работе Киева с ответом России на предложение урегулирования

Президент Зеленский заявил о работе Киева с ответом России на предложение урегулирования

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о работе Киева с ответом России на предложение урегулирования на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

По словам украинского президента, они передали России ответы на коммюнике об урегулировании на Украине. «С ними наши группы работают», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве назвал условия прекращения переговорного процесса с российской стороной. Украинский лидер заявил, что такое решение будет принято в том случае, если в Мариуполе будут уничтожены украинские люди, а также если Москва решит провести референдум «на любых оккупированных территориях Украины».

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.