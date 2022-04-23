Помощник президента США и премьер Украины обсудили меры против России

Помощник президента США Салливан и премьер Украины Шмыгаль обсудили меры против России

В пресс-службе Белого дома сообщили, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и украинский премьер-министр Денис Шмыгаль обсудили принимаемые Западом меры против России на фоне спецоперации на Украине.

Из заявления следует, что Салливан заверил Шмыгаля в «непоколебимой приверженности поддержке властей и народа Украины». Представители Киева и Вашингтона также обсудили «предоставляемую США помощь в сфере безопасности, экономическое и гуманитарное содействие», а также «предпринимаемые международными партнерами усилия с целью дальнейших издержек России».

О том, что Шмыгаль и несколько других украинских чиновников посетят Вашингтон, стало известно 16 апреля. Визит запланирован в рамках весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка. Помимо Шмыгаля, в столицу США прибыли министр финансов Украины Сергей Марченко и глава Национального банка страны Кирилл Шевченко. Они встретятся с должностными лицами из стран G7, которые занимаются вопросами финансов, а также примут участие в круглом столе по теме Украины, организованном Всемирным банком.