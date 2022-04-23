СК изучит деятельность британских диверсантов на Украине

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать сведения о британских диверсантах SAS на Украине

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проанализировать сведения о заброске Великобританией на Украину 20 специалистов по диверсиям. О том, что ведомство изучит деятельность иностранных диверсантов в стране, в субботу, 23 апреля, сообщает ТАСС.

«Данные будут тщательно проверены. Следственный комитет России в рамках своей компетенции обеспечит непрерывный поиск лиц, причастных к поддержке действующего нацистского режима в Киеве, к диверсионной деятельности на территории Украины и совершаемым особо тяжким преступлениям в отношении мирных граждан и военнослужащих ВС РФ», — заявили журналистам представители СК.

О том, что Великобритания перебросила на Украину специалистов по диверсиям из состава Особой воздушной службы (Special Air Service — SAS), ранее сообщило РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур. По его информации, как минимум две группы военнослужащих были переброшены во Львовскую область. Уточнялось, что в составе одной группы диверсантов примерно 8-10 человек.