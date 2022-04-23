В Польше собака случайно откопала глиняный горшок со средневековыми монетами

Собака вырыла крупнейший из найденных в Польше за последнее столетие клад

Недалеко от Валжбиха собака по кличке Кайтуш вырыла глиняный горшок со средневековыми монетами; этот клад оказался крупнейшим из найденных в Польше за последнее столетие. Об этом сообщает Arkeonews.

По сведениям издания, пес обнаружил сокровища, когда гулял с хозяином. На следующий день археологи отправились изучать находку. Они выяснили, что собака наткнулась на брактеаты начала XIII века. Название монеты происходит от латинского слова bractea, что означает тонкий листовой металл.

Последний раз брактеаты находили в 1972 году. Тогда в Померании было найдено более ста таких монет. В Средневековье эти деньги могли выпускать короли, принцы и епископы.

Найденный Кайтушем клад сначала тщательно изучат эксперты, а затем его передадут в музей.

Ранее стало известно, что в Великобритании щенок нашел клад со старинными монетами на 600 тысяч рублей. После этого случая хозяин стал называть питомца «семейным золотоискателем».