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Греция подняла в ЕС вопрос о неприсоединении Турции к санкциям против России

МИД Турции: Греция подняла в ЕС вопрос о неприсоединении Анкары к санкциям против РФ

Фото: Pixabay.com

Греция предлагает Евросоюзу (ЕС) обсудить вопрос о неприсоединении Турции к санкциям против России, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала TRT.

По словам министра иностранных дел, Анкара знает мотивы этого поступка. «Нам не говорят: "Присоединяйтесь к санкциям, почему бы и вам не присоединиться"», — отметил он. Чавушоглу добавил, что «Греция и сторона греков-киприотов» на заседаниях Европейского союза поднимают вопрос о неприсоединении Турции к ограничительным мерам. «Причина известна: туристы не приедут, туристы поедут в Турцию», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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