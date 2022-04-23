Белоруссия подключится к китайской платежной системе

Министр финансов Белоруссии Селиверстов заявил о скором подключении страны к UnionPay

В ближайшее время Белоруссия закончит подключение к китайской платежной системе UnionPay, что ускорит прохождение платежей, возврат выручки и налоговые поступления в бюджет. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов, передает «Интерфакс».

По его словам, Минск уже торгует с китайской стороной в юанях, так что если страна будет получать выручку в китайской валюте за свой экспорт, то сможет на них же приобретать в КНР нужные товары, например, электронику.

Селиверстов заметил, что чем больше возможностей рассчитываться в различных валютах, тем меньше риска и больше гарантий, что получения выручки и возможности вести расчеты.

Сотрудничество с UnionPay стало особенно актуальным для российской и белорусской финансовых систем после того, как они попали под западные санкции, связанные с действиями российских войск на Украине. Минск, несмотря на то что его армия не ведет военных действий, считают союзником Москвы, а потому в его отношении действуют почти те же ограничения.

Между тем сама китайская система пока не слишком активно помогает партнерам обходить санкции. В частности, она, как сообщают источники, отказалась сотрудничать с российскими подсанкционными банками и давать им возможность выпускать карты UnionPay, чтобы не попасть под санкции.

При этом расплатиться картами UnionPay, выпущенными российскими банками, за рубежом все равно, как правило, невозможно. Эквайеров интересует только страна выпуска, и если это Россия, то платеж отклоняется.