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«Урал» победил «Уфу» в матче РПЛ

«Урал» одержал победу над «Уфой» со счетом 2:1 в матче 26-го тура РПЛ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Урал» одержал победу над «Уфой» со счетом 2:1 в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Екатеринбурге. Хозяева открыли счет на 25-й минуте усилиями румынского хавбека Эрика Бикфалви, который воспользовался передачей российского полузащитника Олега Шатова. На 53-й минуте хорват Даниэль Мишкич удвоил преимущество «Урала».

Российский нападающий «Уфы» Гамид Агаларов на 80-й минуте один мяч отыграл. 21-летний форвард тем самым упрочил лидерство в гонке бомбардиров чемпионата.

«Урал» после победы с «Уфой» расположился на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата, в зоне стыковых матчей. «Уфа» находится на предпоследнем, 15-м месте.

Николай Костюков
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