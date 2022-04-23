Катер с 60 людьми на борту затонул на севере Ливана

Красный Крест сообщил, что в районе Триполи затонул катер, на борту было 60 человек

Катер, на борту которого было 60 человек, затонул на севере Ливана, в районе города Триполи. Об этом сообщило в Twitter местное отделение Красного Креста, передает РИА Новости.

В организации не уточнили судьбу людей, однако отметили, что к месту происшествия в порт прибыли семь карет скорой помощи.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности, ливанская армия смогла добраться до затонувшего судна и начала операцию по спасению пассажиров. Большинство из них имеют сирийское гражданство.

Офис премьер-министра Ливана заявил, что катер незаконно покинул пост Каламун недалеко от Триполи.

Ранее, 16 апреля, около порта тунисского города Габес затонуло торговое судно. На борту корабля находились семь членов экипажа, которые являются гражданами Турции и Азербайджана. Все моряки были спасены и доставлены в больницу.

