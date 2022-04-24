Американские банки отказались открывать новые счета российскому генконсульству

И. о. генконсула России Славкин заявил об отказе банков в США открывать новые счета

Американские банки отказываются открывать новые счета российскому генконсульству в Нью-Йорке. Об этом рассказал ТАСС исполняющий обязанности генконсула Вячеслав Славкин.

Он отметил, что счет дипмиссии в банке Bank of America был заблокирован 16 марта. При этом согласие на открытие новых счетов никто из банков не дал. Славкин подчеркнул, что генконсульство не может снимать деньги, оплачивать коммунальные услуги.

«Мы прорабатываем несколько вариантов, смотрим, что у нас получится», — сообщил и. о. генконсула России в США.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что работа посольства сейчас фактически заблокирована действиями Вашингтона. Он упомянул в том числе блокировку счетов консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке банком Bank of America. Антонов также пожаловался на письма и звонки с угрозами в адрес дипломатов и работников посольства.