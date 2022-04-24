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В ФРГ заявили об отсутствии оправданий для бойкота российских энергоресурсов

Глава DIHK Ванслебен заявил, что Германия не имеет оправданий для эмбарго на газ из России

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Германия не имеет оправданий для введения эмбарго на российские энергоносители, в том числе на газ, заявил генеральный директор Ассоциации немецких торгово-промышленных палат (DIHK) Мартин Ванслебен, пишет Deutschlandfunk.

Эксперт предупредил о риске наступления «катастрофы» для экономики ФРГ. По его словам, несмотря на то, что Москва проводит спецоперацию на Украине, бойкот российских энергоресурсов не может быть оправдан. «Эмбарго на природный газ было бы настоящей катастрофой в нынешней ситуации», — напомнил он об отсутствии оснований для таких мер.

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Глава DIHK указал на сильную зависимость страны от поставок нефти и газа из России. Из-за этого при новых ограничениях пострадают химическая, сталелитейная и фармацевтическая промышленность, объяснил он. Руководитель уточнил, что Ассоциация торгово-промышленных палат Германии выступает против эмбарго.

20 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страна поставила перед собой цель полностью отказаться от импорта российских энергоносителей.

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Марина Совина
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