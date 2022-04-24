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В Раде заявили о невозможности лишить Медведчука статуса депутата без суда

Вице-спикер Рады Корниенко заявил, что нельзя лишить Медведчука статуса депутата без суда
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что нельзя лишить главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука статуса депутата без приговора суда. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

«У нас нет конституционных оснований забирать мандат, если человек только под следствием. Требуется приговор суда», — указал парламентарий, добавив, что не сомневается в его вынесении.

По словам Корниенко, невозможно лишить депутата статуса народного избранника, если только он сам не сложит полномочия. Вице-спикер Рады добавил, что единственным возможным и символически важным шагом стало исключение Медведчука из комитета по правам человека.

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Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что, несмотря на задержание, Медведчук продолжает оставаться депутатом парламента. Лишить его мандата, как пояснил спикер, может только украинский суд.

Политик был задержан Службой безопасности Украины при попытке покинуть территорию страны 12 апреля. Позже СМИ предположили, что впоследствии политик может оказаться на допросе у американских следователей по еще одному уголовному делу.

16 апреля Лычаковский районный суд Львова арестовал Медведчука без возможности внесения залога. Украинские власти заявили, что готовы рассмотреть вопрос его обмена на остающихся в плену военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Марина Совина
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