России предрекли нехватку мигрантов

В Федерации мигрантов рассказали, что нехватка приезжих приведет к дефициту на рынке труда

Летом Россия может столкнуться с нехваткой мигрантов, из-за чего возможен дефицит на рынке труда. Такую ситуацию предрек президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов, его цитирует «Говорит Москва».

По его мнению, мигранты могут не приехать на традиционные для себя сезонные работы в сельском и дачном хозяйствах из-за высокой стоимости билетов и опасений относительно трудоустройства в России. «Они сейчас не особо торопятся сюда ехать. Билеты подорожали, различные слухи ходят, много фейков, поэтому видно, что люди более осторожно идут на этот шаг, на поездку в Россию», — высказался Коженов.

Нехватка мигрантов может привести к дефициту работников в других сферах. Однако Коженов указал на отсутствие серьезных изменений, которые могли бы отразиться на общей статистике. Проблемы пока что наблюдаются только на предприятиях, где нарушились цепочки поставок, и, соответственно, возникли сложности у работников.

Ранее в апреле МВД России заявило, что интенсивность миграционного потока в России вернулась к допандемийным значениям. Существенных изменений в сфере трудовой деятельности мигрантов в сравнении с январем — февралем прошлого года не выявлено.

Также ведомство рассказало, что за два месяца проверочных мероприятий в 2022 году выявлено больше нарушений среди иностранных граждан и трудовых мигрантов, чем годом ранее. Число нарушений правил въезда в страну и режима пребывания увеличилось более чем на 114 процентов.