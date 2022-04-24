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Патриарх Кирилл на Пасху попросил верующих помочь пострадавшим от конфликтов

Патриарх Кирилл на Пасху призвал православных помочь пострадавшим от конфликтов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил православных оказать помощь пострадавшим от конфликтов, он обратился к россиянам перед началом ночной пасхальной службы в храме Христа Спасителя, пишет ТАСС.

Он призвал верующих в эти дни оказать помощь пострадавшим от конфликтов. «Христос призывает каждого из нас стать свидетелем миру о божественной правде и делиться теплом нашей любви с ближними и дальними. Особенно же с теми, кто страдает и нуждается в помощи, нуждается во внимании и заботе», — отметил он.

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По его словам, Русская православная церковь (РПЦ) принимает активное участие в помощи пострадавшим.

Ранее стало известно, что РПЦ собрала более 200 миллионов рублей для эвакуированных из Донецкой, Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также с Украины. Представители 52 епархий РПЦ работают в российских пунктах временного размещения.

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Марина Совина
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